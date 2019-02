Задържан пропадна през таван докато се опитваше да избяга от затвор в Индиана, съобщава Ей Би Си нюз, цитирана от БГНЕС.

Inmate tries to climb through ceiling to escape jail, but falls conveniently into the worst possible place https://t.co/yK8ycigqUX #Indiana #Prisoner via @theblaze pic.twitter.com/UmN9j97K7B