Брад Пит присъства на партито за 50-ия рожден ден на бившата си съпруга Дженифър Анистън в Лос Анджелис, съобщава БТА.

Актьорът, който се раздели със звездата от "Приятели" през 2005 г. след 5-годишен брак, влязъл сам в хотел „Сънсет тауър".

#BREAKING: Brad Pitt just showed up to Jen Aniston's 50th birthday party! https://t.co/2BqxbUS3tH — The Blast (@TheBlastNews) February 10, 2019

На партито беше и Гуинет Полтроу - бивша приятелка на Пит, както и Джон Мейър, с когото Анистън имаше връзка. Неговата бивша приятелка Кейти Пери пък пристигна на мотор със сегашния си партньор Орландо Блум.

More pictures of Katy and Orlando arriving at Jennifer Aniston Birthday Party, last night in LA. pic.twitter.com/pQL3k5YGV7 — Katy&Bloom Updates (@KabloomUpdates) February 10, 2019

Говореше се, че Дженифър Анистън и Брад Пит отново са се сближили, след като той се раздели с Анджелина Джоли през 2016 г. Техен близък обаче каза, че не се виждат редовно, а само от време на време си изпращат поздрави.

Brad Pitt Attends Jennifer Aniston’s Birthday Party — Report – Hollywood Life https://t.co/iR2Ygb62wi pic.twitter.com/BeEIHxwjrW — instant.com.pk (@instantsPost) February 10, 2019

Дженифър Анистън миналата година се раздели с Джъстин Теру след двегодишен брак.

„Браковете ми бяха успешни, по мое лично мнение. Когато приключиха, това беше избор, направен, защото сме предпочели да бъдем щастливи, а понякога щастието не може да съществува в старата конфигурация", коментира Анистън.

More RDJ pics of Jennifer Aniston's birthday. Im so in love with them. pic.twitter.com/nTWlGzX7Z3 — Our Love: Robert Downey Jr (@our_rdj) February 10, 2019

