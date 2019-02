Наградите на американската Национална звукозаписна академия - "Грами", ще бъдат раздадени на церемония в Лос Анджелис в неделя вечерта. Водеща на събитието ще бъде певицата Алиша Кийс, съобщава БТА.

Блясъкът на церемонията обаче ще бъде помрачен от отсъствието на някои от най-големите звезди.

Рапърите Кендрик Ламар и Дрейк, които са с най-много номинации, както и Чайлдиш Гамбино няма да присъстват на връчването на призовете, които от десетилетие изключват хип-хоп изпълнителите от водещите си категории, въпреки че това е доминиращият музикален жанр в САЩ.

Само два албума от хип-хоп певци са печелили "Грами" за албум на годината - "The Miseducation of Lauryn Hill" през 1999 г. и "Speakerboxxx/The Love Below" на "Ауткаст" през 2004 г.

Ариана Гранде, която има две номинации в поп категориите, също обяви, че няма да присъства на церемонията заради несъгласие с продуцентите по въпроса кои песни да изпълни. Тейлър Суифт тази година има само една номинация и ще отсъства, защото е на снимки в Лондон. Брадли Купър също е в Лондон за наградите БАФТА, но изпълнителката на главната роля от филма му "Роди се звезда" Лейди Гага ще изпълни без него песента "Shallow" на сцената на наградите "Грами".

На церемонията ще пеят още Карди Би, Кейси Мъсгрейвс, Джанел Моне, Пост Малоун, Шон Мендес, Камила Кабело, Дан енд Шей, Даяна Рос.

Във водещата категория за албум на годината са номинирани пет жени - Карди Би, Джанел Моне, Бранди Карлайл, Габриела Уилсън /H.E.R/, Кейси Мъсгрейвс. Съперници са им Дрейк, Пост Малоун и Кендрик Ламар.

Жените са добре представени и в категориите за песен и запис на годината - Лейди Гага, Сиза, Марън Морис, Ела Мей.

Габриела Уилсън /H.E.R/, Клои и Холи, Марго Прайс, Биби Рекса, Дуа Липа и Джорджа Смит си съперничат за награда "Грами" за най-добър нов изпълнител.

Най-много номинации за „Грами” тази година има Кендрик Ламар - цели осем. Дрейк е със седем, продуцентът Бойуанда и Бранди Карлайл - с по шест.

Призове "Грами" се раздават в общо 84 категории.