Секцията на продуцентите и звуковите инженери в американската Национална звукозаписна академия почетоха Уили Нелсън на церемония в Лос Анджелис преди наградите "Грами", за които той е номиниран в две категории, предаде Асошиейтед прес.

Кейси Мъсгрейвс, Дейв Матюс и Лукас Нелсън изразиха уважението си към неофициалния крал на кънтри музиката със свои изпълнения и слова в звукозаписното студио "Вилидж" в Лос Анджелис. Легендарният музикант, който е на 85 години, благодари за честа и когато получи паметната плоча, попита дали се дипломира.

Music creators joined us to celebrate the artistic achievements and creative genius of GRAMMY-winning country legend @WillieNelson, as we honored him with our 2019 #PandEWing Award. #GRAMMYs pic.twitter.com/iMxfYvZjk3