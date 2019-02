Групата "Джонас Брадърс" в състав братята Ник, Джо и Кевин планира голямо завръщане и нова музика, с която да зарадва почитателите си, съобщи БТА. Братята работят над документален филм и обмислят да издадат нов музикален материал, съпътстващ шоуто им.

Кевин, Джо и Ник Джонас миналата седмица са били в Лондон, за да обсъдят плановете за завръщането си и новата си оригинална музика - техен първи проект след "Lines, Vines and Trying Times" от 2009 г.

