Ракът е бичът на нашия век. С тежката болест се борят много хора и никой не е застрахован. Сила на духа дават известни личности, които пребориха успешно различни форми на коварното заболяване, пише dariknews.bg . Ето кои са те:



Хю Джакман

Макар и във филмите на Марвел да е играл ролята на върколака, който не може да бъде наранен, то в реалния живот болестта не го подмина. През 2013 г. Джакман бе диагностициран с рак на кожата. Открит му е недоброкачествен тумор на кожата на носа, който най-често се развива при хора със светла кожа. За щастие раковите клетки са отстранени успешно и сега актьорът ходи само на профилактични прегледи.

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all's well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe