Германският дизайнер Карл Лагерфелд почина, съобщава Би Би Си. Модната легенда си отиде на 85 години. Творческият директор на модната марка „Шанел” е един от най-изявените дизайнери на нашето време.

КАРЛ ЛАГЕРФЕЛД - ЕДНА МОДНА ИКОНА

Карл Лагерфелд и "Шанел" изумиха всички в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

През последните седмици Лагерфелд не е бил добре здравословно, което стана повод и да пропусне редица модни ревюта.

He was an absolute genius...there's nobody like him in fashion", the former fashion director of the Daily Telegraph Hillary Alexander on Karl Lagerfeld who has reportedly died aged 85



Read more here: https://t.co/sGE8aTXoPG pic.twitter.com/o2K7zoJEAS