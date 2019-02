Доминирането на Дрейк в класациите през 2018 г. му помогна да влезе в историята на звукозаписната индустрия като първия певец с най-големи продажби в света през няколко години, съобщи БТА.

Канадският рапър оглави класациите с много успешния си албум "Scorpion". Той беше най-стриймваният изпълнител за годината на платформи като Спотифай и Епъл мюзик. Сега представители на Международната федерация на фонографската индустрия, която представлява интересите на звукозаписната индустрия в цял свят, сертифицира постижението му.

Congratulations to all the #IFPIGlobalArtistChart 2018 chart toppers! Here are the official Top 10 best-selling artists 🏆 👏 1️⃣ @drake 2️⃣ @bts_twt 3️⃣ Ed Sheeran 4️⃣ @PostMalone 5️⃣ @Eminem 6️⃣ @QueenWillRock 7️⃣ @ImagineDragons 8️⃣ @ArianaGrande 9️⃣ @LadyGaga 🔟 @BrunoMars pic.twitter.com/ogUAg7nuR2

"Дрейк имаше невероятна година с рекорди, година заслужаваща титлата "Записващ изпълнител на годината в света" - каза пред "Билборд" Франсес Мур, председател на Международната федерация на фонографската индустрия. - Това, че Дрейк спечели тази награда за втори път е свидетелство за продължаващия му успех в света и способността му да завладява феновете и да установява контакт с тях".

And finally, the #IFPIGlobalArtistChart #1 spot goes to @Drake! Officially the biggest selling artist globally, the Canadian rapper’s 5th studio album Scorpion dominated streaming services, while singles God’s Plan and In My Feelings spawned viral sensations and #GRAMMYs success. pic.twitter.com/MkHOfQ4FKJ