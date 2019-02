За първи път официално Дженифър Лорънс показа годежния си пръстен, пише Vesti . Актрисата присъства на модно шоу по време на Седмицата на модата в Париж. Тя се появи сама, а не в компанията на годеника си.

С голям правоъгълен диамант, пръстенът се забелязва отдалеч. Красивото бижу е на стойност 280 хил. долара.

Дженифър Лорънс се сгоди с приятеля си Кук Марони

На събитието Лорънс изглеждаше елегантно в тъмносива рокля и обувки на нисък ток, заострени в предната част.

Коя е най-високоплатената актриса в света?

Новината за годежа на носителката на "Оскар" и галериста Кук Марони бе обявена в началото на февруари. Двамата са заедно от юни миналата година. Все още обаче не са коментирали новината за годежа, нито евентуална дата за сватбата.

Jennifer Lawrence showing her engagement ring at the @Dior fashion show. 💍



📷 Elizabeth Pantaleo/REX/Shutterstock pic.twitter.com/EpnAB5Tsw9 — Jennifer Lawrence Fan (@JenniferUpdates) February 26, 2019

Jennifer Lawrence’s engagement ring could be worth six figures https://t.co/1NeVYrcgHA pic.twitter.com/QQnwp8exPy — Page Six (@PageSix) February 26, 2019

Jennifer Lawrence & fiancé Cooke Maroney have put a ring on it! #Xclusive pic.twitter.com/DFrg4UGZhO — MNX (@MNXMovies) February 6, 2019

Информация: Vesti