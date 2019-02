Престъпници са ограбили дома на нападателя на "Реал" Мадрид Карим Бензема по време на поолуфинал за Купата на Испания срещу "Барселона" в сряда. Инцидентът е станал по време на мача, в който Бензема излезе като титуляр и игра през всичките 90 минути.

Benzema's house robbed while Madrid lost to Barcelona in Copa Clasico https://t.co/JAveS9sWo6