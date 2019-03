Над 50 огнеборци в продължение на часове гасиха пожар в шоурум на „Тесла“ в град Кроули, Западен Съсекс, съобщава Би Би Си. Няма данни за жертви или пострадали при инцидента.

Tesla garage in Crawley is up in flames. Hope everyone is okay! pic.twitter.com/0RhRjLZjNn