Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа послание до жителите на щата Алабама, връхлетян от смъртоносни бури и торнадо, отнело живота на над 20 души, предаде БТА. В Twitter Тръмп написа: "На невероятния народ на Алабама и околните райони: Внимавайте, пазете се! Торнадото и бурите са наистина мощни и може да дойдат нови".

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all!