Китайският луноход "Юйту-2" измина 163 м на обратната страна на Луната, преди в сряда отново да премине в спящ режим заради настъпилата необичайно хладна нощ, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Китайският роувър "Юйту-2"остави първи следи на обратната страна на Луната (СНИМКА)

Спускаемият апарат "Чанъе-4" също премина в спящ режим.

Отначалото на януари "Юйту-2" е изследвал няколко скалисти образци. Това ще позволи на специалистите да установят произхода на горния слой на лунната повърхност. Апаратът също изпрати на Земята първите снимки на далечната страна на Луната, направени от близко разстояние.

Лунната нощ ще е около две седмици. След това "Юйту-2" ще продължи работа. Макар и мисията му да е предвидена за три месеца, апаратът е в добро състояние.

Chang'e-4 update: With the Sun low in the sky over Von Kármán crater Yutu-2 was due to power down for a 3rd lunar night at ~02:00 UTC Weds (March 13); no confirmation yet. In an article published today, Wu Weiren says the rover had covered 150 meters. https://t.co/iQW2GICojm pic.twitter.com/0jdt6Ea1LC