Китайският роувър луноход "Юйту-2" - в превод "Нефритен заек-2" - остави първи следи върху меката лунна повърхност 12 часа след кацането си с китайския космически апарат "Чанъе-4", предаде Асошиейтед прес.

