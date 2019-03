Григор Димитров демонстрира голямото си сърце като заедно с няколко свои колеги се включи в акция в помощ на бездомни жени и деца в Маями, пише Gong.Bg .

Българинът е в града заради започващия днес втори Мастърс за годината. Заедно с Гарбине Мугуруса, Давид Ферер, Борна Чорич и Анет Контавейт българинът посети един от центровете за бездомни в Маями, където тенисистите помогнаха в приготвянето и сервирането на храна за нуждаещите се.

Гришо пропуска Мастърса в Индиън Уелс

Helping out this morning at Miami Rescue Mision.



Ayudando esta mañana en el comedor del Miami Rescue Mision#MiamiOpenUnites @MiamiOpen @WTA @AnettKontaveit @DavidFerrer87 @GrigorDimitrov @borna_coric pic.twitter.com/ebSPlBIGGb