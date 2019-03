Жертвите на автобусната катастрофа в провинция Хунан са 26 души, други 28 са пострадали, съобщава РИА, цитирайки Централната китайска телевизия.

Инцидентът е станал в петък вечерта, в град Чанде, когато туристически автобус се е запалил. Причината за пожара засега е неизвестна. В автобуса са пътували 53-ма пътника, 2-ма шофьори и един екскурзовод.

BREAKING: Twenty-six dead, 28 injured after tour bus catches fire on a highway in central China, authorities say. https://t.co/qM4GuLYNEw