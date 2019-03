Малко полярно мече рязко увеличи броя на посетителите в берлинската зоологическа градина "Тирпарк", съобщават ДПА и БТА.

Пухкавото 4-месечно създание беше представено за пръв път на публика на 16 март. Оттогава зоопаркът привлече 42 хиляди посетители, което е двойно повече в сравнение със същия период на миналата година.

Всички са влюбени в игривото бебе от женски пол, което още си няма име. От прекалено много игри и възбуда малкото на няколко пъти си падна на носа. Лапичките му са вече укрепнали и в началото на април новият питомец на зоопарка ще се сдобие с име. Майката Тоня роди рожбата си на 1 декември миналата година. Бебетата й от предишните две години не оцеляха. Фриц умря от хепатит на четири месеца през март 2017 г., а през януари 2018 г. умря момиченцето й на 26 дена.

Polar Bear Cub takes her first steps and winks at the camera

(Photo: Michaela Rehle) pic.twitter.com/x0KKrdtv1E