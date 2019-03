Ракети отново са изстреляни към израелската столица.

🚨 BREAKING: Air-raid sirens sounded in central Israel. Details to follow. pic.twitter.com/BqIXDTveKf

Няколко взрива са чути северно от центъра на Тел Авив, над гъсто населени квартали. Жителите на Хашарон и Емек Хефер са съобщили, че са чули експлозии. По първоначални данни има шестима ранени, а сирени предупреждават хората да се крият в бомбоубежищата.

WATCH: A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning. pic.twitter.com/89agEirzP4