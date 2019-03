Шоколадови яйца, вдъхновени от сериала "Игра на тронове", ще похапват избрани британци, съобщава БТА. Осмият сезон на хитовата телевизионна поредица ще започне дни преди Великден и по този повод от компанията производител на лакомството решиха да изненадат почитателите на сериала.

„Драконовите” шоколадови яйца ще се продават на цена от 0,80 паунда. Те ще бъдат ръчно изработени от бял шоколад и оцветени в зелен, червен и лилав цвят, с тегло 1 кг. Специалният продукт ще е в продажба от 14 април - датата на премиерата на последния сезон от „Игра на тронове”.

These two-pound 'Game of Thrones' chocolate eggs are hatching just in time for the season premiere: https://t.co/jN7SXvRr2l pic.twitter.com/nfBWhUIYeM