Около 500 души бяха евакуирани след пожар в луксозен хотел в центъра на Сингапур, но няма ранени, съобщиха от службите за спешна помощ.

VIDEO: Smoke rolling out of the Grand Hyatt Hotel Singapore; eyewitness said fire alarm sounded at 11am https://t.co/dfK08ijEDQ (Video: Tess Fernando) pic.twitter.com/R4cVWGK3ms

Телевизионните кадри показаха гъст черен дим, който се издигаше от хотел близо до търговския район Orchard Road, но Сингапурските сили за гражданска защита (SCDF) заявиха, че пожарът е бил бързо изгасен. Възникналият пожар бил загасен от инсталираните по таваните противопожарни пръскачки преди да пристигнат пожарникарите. "Няма съобщения за наранявания. Причината за пожара е в процес на разследване", се казва в доклада.

#NSTworld: “Usually we have fire drills and normal evacuations, as well as fire practice ... This is a lesson learnt not to take it lightly.”https://t.co/ZVJhuNcPVr@bombaJBPM #Singapore