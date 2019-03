Когато през 1864 г. геологът Уилям Кинг представя пред европейското научно общество един нов вид изчезнал човек - неандерталеца (Homo neanderthalensis), той няма високо мнение него, пише Vesti .

„Чувствам се принуден да вярвам, че мислите и желанията, които някога са се въртели вътре, никога не са надминавали тези на едно животно“, споделя Кинг, след като изследва открития десетилетие по-рано череп в долината Неандертал в Германия.

Така неандерталецът се запознава със съвременния човек и оставя у него едно дълготрайно негативно впечатление. От първата среща до днес обаче са проведени много проучвания по темата.

Ранните разбирания на антропологията са расистични

Да се съди за интелигентността на неандерталците по формата на техния череп е донякъде расистична идеология, смята Хоао Зилхао , професор от Института по задълбочени изследвания към Университета в Барселона. Много от тези антрополози споделят и гледната точка, че еволюцията е еквивалент на прогреса и всички предци на съвременния човек са по-примитивни от нас. Тези твърдения обаче вече са отхвърлени от науката.

