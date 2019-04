Лидерите на Европейския съюз трябва да проявят търпение към Великобритания, която се бори да събере мнозинство в подкрепа на споразумение за излизане от ЕС, заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той написа това в Twitter в отговор на телевизионното изявление на британската премиерка Тереза Мей, в което тя каза, че ще моли за ново продължение на преговорния период за Brexit и ще започне преговори с опозиционния лидер на лейбъристите Джереми Корбин в опит да се преодолее безизходицата в парламента.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit