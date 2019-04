Долната камара на британския парламент беше принудена да приключи работа по-рано днес, след като в пленарната зала започна да тече вода от тавана, предадоха Ройтерс и БТА.

Депутатите в Камарата на общините обсъждаха данъчната политика, когато в мястото за журналистите в залата започна да тече вода.

The Commons Chamber has a new water feature! I've never been in a debate before where rain stopped play but it has happened now! pic.twitter.com/Wa3INXSR9a