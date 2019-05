След тортата със сметана, млечният шейк се превърна в поредното „оръжие” на предизборната кампания във Великобритания, предаде БТА.

Найджъл Фараж, лидерът на новата британска „Партия на Brexit", която води в допитванията до общественото мнение за европейските избори, беше залят в центъра на град Нюкасъл с млечен шейк.

Nigel Farage warns 'radicalised Remainers' are making campaigning 'impossible' after being hit by milkshake pic.twitter.com/BNU0QsgKfC