Tежки наводнения нанесоха щети по сгради и пътища в Анкара. Проливен дъжд, придружен от мълнии, не спря да вали в продължение на близо два дни, предава кореспондентът на БТА Нора Чолакова.

Videos show torrential rain falling like waterfalls from buildings and flooding streets in the Turkish capital city, Ankara. pic.twitter.com/0PEfGLEuYe