Най-малко четирима души загинаха при силни гръмотевични бури в Тексас, съобщиха местните власти.

Бурите изпочупиха прозорци на високи сгради, повалиха дървета и оставиха без електричество близо 900 000 домакинства, служби и магазини в района на Хюстън.

🚨#BREAKING: Nearly a Million are without Power as Powerful Storms Move through with 80-117 mph Winds Toppling large transmission power lines and Shattering skyscrapers Windows



📌#Houston | #Texas #storm#crazyweather#poweroutage



Currently nearly 935,000 customers in Houston… pic.twitter.com/EFmQq7jxdc — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) May 17, 2024

Предупреждения за внезапни наводнения и силни гръмотевични бури бяха издадени за множество окръзи, като за вечерта се очакваха възможни разрушителни ветрове и дори торнада.

"Потърсете подслон, ако сте на пътя на бурята. Насочете се към най-ниския етаж!", предупреди службата в социалната мрежа "Екс".

⚠️🇺🇸⚡️ Houston mayor gives press conference at least four deaths from the storm power outages have jump to 1 million stay off the roads, hundreds of powerlines down pic.twitter.com/n2jZmWx6tW — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) May 17, 2024

Улиците са наводнени, а в целия район има съборени дървета и електропроводи. Местна телевизия показа кадри на изпочупени прозорци на офис сграда в центъра на Хюстън и стъкла, пръснати по улицата.

Градските власти призоваха жителите да не се движат по пътищата, тъй като много от тях са непроходими, а светофарите не работят.

This unbelievable storm that ripped through downtown tore the side of this bar off. This is Conejo Malo at Travis and Commerce. pic.twitter.com/C4f1KxWVNU — Mycah Hatfield (@MycahABC13) May 17, 2024

Заради лошото време бяха прекратени полетите на двете големи летища в Хюстън. На Междуконтинентално летище "Джордж Буш" бяха регистрирани постоянни ветрове със скорост над 96 км/ч.

A few miles north of Downtown Houston. This storm was intense!!! No power since the storm started. @abc13 pic.twitter.com/tMbbvJYqAa — Nora Marquez (@Nmrqz) May 17, 2024

Над 870 000 потребители са били без електричество в окръг Харис, (където е и Хюстън), и в околностите му. Там живеят над 4,7 млн. души. Отменени са учебните занятия.