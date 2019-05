Десетки хиляди хора протестираха в Прага срещу новата министърка на правосъдието, която обвиняват във възпрепятстване на съдебното преследване срещу премиера Андрей Бабиш за предполагаема измама с евросредства, съобщава БТА.

Our prime minister, also a communist era secret police agent is the reason for all the protest you see in the streets of Prague. He is very rich but not that famous... Fame is the one thing we can help him with... pic.twitter.com/F8JIJy7ejk