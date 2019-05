Експлозия на пешеходна улица във френския град Лион, шестима са ранени. Това съобщи АФП.

#BREAKING Explosion in pedestrian street in France's #Lyon wounds six, according to reports.



Prosecutors say a package bomb is suspected



Macron calls Lyon blast an "attack"', says no deaths "for time being" pic.twitter.com/2xQbirQUgv — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) May 24, 2019

По предварителна информация е избухнал пакет с бомба на улица „Виктор Юго“ във във втори район на града.

„Без съмнение става дума за заложен пакет с взривно устройство, съобщи съдебен източник, цитиран от Франс прес и БТА.

"Насочваме се действително към версията за заложено взривно устройство", заяви за АФП говорителка на прокуратурата, потвърждавайки информации в местни медии.

Най-малко седем души са ранени, без опасност за живота, каза говорител на префектурата пред журналист на АФП.

Ранените вече са настанени в медицински заведения.

#Update: Just in - Video of the scene at the "rue Victor-Hugo" street in the French city of #Lyon, of French police officers and fire fighters were responding from the Explosion, Leaving at least 6 people injured. #France pic.twitter.com/oMpVUEO41y — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) May 24, 2019

There has been an explosion in central Lyon - Rue Victor Hugo. I'm on the scene... updates to come. pic.twitter.com/wer6HsYdXA — Gareth Browne (@BrowneGareth) May 24, 2019

"Инцидентът е станал около 17.30 часа местно /18.30 часа българско/ време. Има много ранени“, съобщава место издание.

Целият район е отцепен от полицията.

#BREAKING: Multiple people have been injured in a parcel bomb explosion in the French town of Lyon. pic.twitter.com/byYHSZg3mk — I.E.N. (@BreakingIEN) May 24, 2019

Според информация на BFM TV инцидентът е станал пред пекарна в близост до площад "Белекур".

Six people injured by nails and screws after 'parcel bomb' explosion in Lyon https://t.co/Nldp1fEQfS pic.twitter.com/tmoipnu9vA — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) May 24, 2019

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че става дума за нападение. При експлозията има само ранени, но не и жертви, добави той.

Очаквайте подробности.