Стилиян Петров даде обширно интервю за „Тhe Guardian”, в което намекна, че ще се опита да стане старши треньор. Българинът бе потърсен във връзка с плейофа за влизане във Висшата лига, който бившият му тим Астън Вила ще играе срещу Дарби Каунти на Франк Лампард. Петров говори и за трудностите, причинени му от левкемията. Ето какво каза още Стенли.

„Ние знаем колко важни са социалните мрежи и интернет. Искаме децата да помнят какво сме играли, какво сме постигнали и головете, които сме вкарали. Но виждам децата ми да гледат и клиповете, в които аз говоря за левкемията. Всеки път, когато те напишат името ми в Google, първо излизат информации с „оцелял от рак”. Където и да отидем, където и да излезем, хората ме питат как съм със здравето. Моят по-малък син, Кристиян, каза преди няколко месеца: „Защо всички питат това? Сега си добре.” Децата не разбират, но това ще продължи да се случва”, сподели Стенли.

„Научих се да обичам. Защото трябва да обичаме. Това, което правим, е да помагаме на хората чрез фондацията”, допълва още Стенли за днешната си роля. „Моите момчета ме видяха в състояние, в което не бива да бъде виждан никой родител. Децата имат спомени", допълни Петров.

