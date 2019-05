Сблъсъци между затворници причиниха смъртта на 15 човека в бразилския щат Амазонас, съобщиха местните власти, цитирани от БГНЕС.

The same prison was the scene of a severe riot in January 2017 that killed 56 people. https://t.co/QXaODADFBd

Сблъсъците са започнали около 11:00 ч. местно време по време на посещения в поправително съоръжение, намиращо се на 28 км от столицата на щата Минаус, казаха още силите на реда.

Clashes between inmates kill 15 people at a jail in #Amazonas state in northern #Brazil



> No information about any escapes



> In January 2017, the same facility was the scene of a prison rebellion that lasted almost 20 hours and left 56 people dead#JFLeo pic.twitter.com/vFuzcc71qh