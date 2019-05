Най-малко 23 задържани са загинали и 14 полицаи са ранени днес при сблъсъци, избухнали в полицейски център във венецуелския град Акаригуа, щата Португеса, съобщиха Франс прес и ДПА.

Агенциите се позовават на неправителствени организации, защитаващи правата на затворниците.

Според журналист от вестник "Насионал" имало е престрелка, избухнали са гранати, съобщава БТА. На видео, поместено в социални мрежи, се вижда задържан, който е с маска и държи пистолет, както и две жени посетителки. Мъжът казва, че е готов да умре, а едната от жените призовава към диалог.

Ранените са откарани в местната болница.

