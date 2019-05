Един човек е загинал, а най-малко 130 са ранени при поредица торнада в американските щати Охайо и Индиана. Смерчовете са част от над 50-те торнада, връхлетели в понеделник осем щата на изток от Айдахо и Колорадо.

An 81-year-old man died after a tornado ripped through parts of Ohio. https://t.co/p7Q4QtoUKR pic.twitter.com/3FagP6SPmt — USA TODAY (@USATODAY) May 29, 2019

Tornadoes in Ohio leave at least one dead, widespread damage https://t.co/E7Dtz9Ah3y pic.twitter.com/i0WBLUROqz — NDTV (@ndtv) May 29, 2019

През изминалите две седмици в САЩ се наблюдава необичайно висока активност на торнадата, а промяна в обстановката не се очаква. Нетипичното този път е, че явлението обхваща особено обширен географски район.

RAW VIDEO: Possible tornado spotted in Caernarvon Township, PA - WFMZ



pic.twitter.com/xA3bqeNj1h — Breaking911 (@Breaking911) May 29, 2019

Tornadoes kill one and injure others as winds of up to 165 mph rip through Ohio https://t.co/SEqEVfP86X pic.twitter.com/Jgzcsya1zn — Daily Mirror (@DailyMirror) May 29, 2019

BREAKING: Video from @41actionnews helicopter in the Lawrence, Kansas, area shows catastrophic damage, with some homes and other structures obliterated, after large tornado moved through the area. https://t.co/ndIc5u3Now pic.twitter.com/Th8L2SF31R — NBC News (@NBCNews) May 29, 2019

NEW VIDEO: Rocket Launch from Dominator 3 into wedge tornado just south of Lawrence, KS earlier tonight capturing incredible data! MISSION ACCOMPLISHED #kswx. @SeanSchofer @ReedTimmerAccu @ChasinSpin @curtisbrooks80 pic.twitter.com/S1KRc2suwd — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) May 29, 2019