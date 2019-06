Четирима души бяха убити при стрелба в северния австралийски град Дарвин днес, съобщи БТА.

45-годишен мъж е задържан за атаката, при която са били простреляни още няколко човека.

Националната телевизия съобщи, че нападателят е стрелял в хотел. Полицията отказа коментар.

