Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл се появи за първи път на официално събитие след раждането на сина си Арчи, съобщава БГНЕС.

Меган се присъедини към съпруга си принц Хари на парада за официалния рождения ден на кралица Елизабет Втора. Кралската двойка отиде до мястото с карета, теглена от коне заедно с Камила - херцогинята на Корнуол и Катрин - херцогинята Кеймбридж.

Меган беше избрала черна рокля на Clare Waight Keller и шапка на Noel Stewart за първата си публична изява след като стана майка миналия месец.

Кралицата носеше тоалет на Анджела Кели, съставен от пастелна рокля в нюанси на бледо розово, жълто и златисто и шапка в същите цветове.