Рапърът Маркланд Антъни Кембпъл, известен също като „Jahiant Jahh“, е убит при стрелба в канадската столица Отава. Той е починал вследствие на раните си в болница, съобщава БГНЕС. След като се е притекъл да защити дъщеря си, която била нападната от двама мъже на площад „Bayord“ в центъра на града, те го простреляли два пъти.

