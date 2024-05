9-годишно момиченце е в критично състояние, след като беше простреляно от нападател на мотоциклет, докато вечеря в ресторант със семейството си. Случаят е от квартал "Хакни" в Източен Лондон.

Полицията съобщи, че детето „се бори за живота си“ в болница. Тримата мъже, с които е стояло на маса отвън - на 26, 37 и 42 години, са ранени, но в стабилно състояние. Единият от тях е изправен пред „потенциални животопроменящи наранявания“, заяви главният полицейски инспектор Джеймс Конуей.

Child Was 1 of 4 Shot in Hackney Shooting Three adults and a child have been hospitalised after a gun-related incident in London. https://t.co/dJzsW5nBnc

Свидетели на инцидента на улица Kingsland High разказват, че първоначално помислили, че изстрелите са фойерверки, преди да чуят свирене на гуми върху асфалт.

В изказването си в четвъртък следобед Конуей заяви, че момичето е „невинна жертва на безразборния характер на престъпленията с огнестрелно оръжие“. Той допълни, че въоръжени служители патрулират в квартала, за да осигурят „сигурност и подкрепа“.

Откраднатият мотоциклет, за който се смята, че е използван при стрелбата, е бил намерен на около четвърт миля от мястото на престъплението.

Криминалисти са извършили обиск в турския ресторант Evin, в който е станала стрелбата. В четвъртък сутринта все още е имало чинии с храна и полуизпити чаши с напитки по масите, разказва кореспондентката на Sky News Рейчъл Венейбълс.

От лондонската полиция заявиха, че не са наясно с мотива и призовават всички свидетели, както и тези, които разполагат с видео или снимки, да се свържат с тях.

A nine-year-old girl is in a critical condition after being the innocent victim of a shooting in Hackney, east London, Chief Superintendent James Conway of the Metropolitan Police said.https://t.co/Dq5Qg5tFET pic.twitter.com/4fT7fdjB36