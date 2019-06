Само месец, след като стана майка, Меган Маркъл е приела първото си предложение за работа. То дошло от редактора на британското издание Vogue. Херцогинята на Съсекс се съгласила да помогне с композицията на модните страници в най-важното издание на списанието през годината – това за септември.

Според споразумението, освен работата по модната редакция, Маркъл ще има и своя собствена колона, в която ще пише мнението си за новите тенденциите.

Meghan Markle will soon be able to add "Guest Editor" to her resume. 💁‍♀️ https://t.co/iSSupUUQsg