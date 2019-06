Първата дама на САЩ се появи в екстравагантен жълт костюм за старта на кампанията за преизбиране на Доналд Тръмп, предаде БГНЕС.

Някои хора похвалиха избора на облекло на първата дама, но други се чудеха, може би на шега, дали цветът на облеклото й е имал по-дълбок смисъл.

Докато американският президент Доналд Тръмп официално обявяваше кандидатурата си за преизбиране през 2020 г., Мелания Тръмп успя да привлече вниманието на публиката благодарение на смелия жълт костюм, който носеше на събитието.

