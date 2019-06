Полузащитникът на родния шампион "Лудогорец" Абел Анисе записа името си в модерната футболна история на своята родина Мадагаскар. В дебютния мач на скромната нация в Купата на Африканските нации 29-годишния полузащитник отбеляза изобщо първия гол за родината си в турнира на Черния континент. Малгашите успяха да удържат реми 2:2 срещу Гвинея в група В, а Анисе остана на терена през всичките 90 минути, съобщава Gong.bg .

Никога преди стъпването на „Александрия Стейдиъм” Мадагаскар не се бе класирал за финалния етап на надпреварата. Затова и играчите на Никола Дюпюи дадоха всичко от себе си, за да постигнат позитивен резултат в дебюта си на такъв форум. По-сериозната индивидуална класа на Гвинея бързо пролича, като тимът на Паул Пут все пак трябваше да почака до 34-ата минута за откриването на резултата. Футболистът на "Наполи" Амаду Диавара метна удивителен пас над защитата на Мадагаскар, а вратарят Мелвин Адриен реши да излиза, за да пресрещне Сори Каба при границата на пеналта. Нападателят демонстрира фантазия и с първия си досег чукна топката над вратаря, а после я овладя и вкара на празна врата – 1:0.

ANICET ABEL

History man.

29 Year old playing for Ludogorets Razgrad in Bulgaria.



He got the first Madagascar goal in an AFCON#AFCON2019 #GUIMAD pic.twitter.com/HrfLTsFE7L