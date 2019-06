Хиляди чехи излязоха в Прага на протест с искане за оставка на премиера Андрей Бабиш, в най-масовата проява на обществено недоволство от Нежната революция през 1989 г., която свали комунизма, съобщава БТА. Митингът в парка "Летна" беше кулминация на поредица от демонстрации срещу Бабиш през последните седмици.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Премиерът е разследван заради предполагаеми измами и конфликт на интереси. Организаторите казаха, че по техни изчисления са се отзовали около 250 000 души от цялата страна, но тези данни няма как да бъдат проверени.

Around 250,000 people converge in Prague, making it the largest since the fall of communism in 1989, demanding Czech PM Andrej Babis step down pic.twitter.com/cswMtrSSDi

Някои участници носеха лозунги с текст "Оставка", "Писна ни", а други развяваха чешки знамена и флагове на ЕС. Много семейства бяха довели децата си на протеста, който протече мирно, както и предишните, насочени срещу Бабиш и неговия министър на правосъдието.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

През април полицията обяви, че Бабиш - бизнесмен милиардер, влязъл в политиката, трябва да бъде обвинен в измама заради злоупотреба с европейски субсидии преди десет години, с които построил хотел и конферентен център край Прага. Бабиш отрича да е извършил нещо нередно.

Назначаването на нов министър на правосъдието непосредствено след като становището на полицията беше огласено, предизвика демонстрации, на които беше изразено подозрение, че Бабиш се опитва да влияе върху разследванията срещу него. Той отрича и това обвинение.

Днешните протести бяха организирани от гражданската група "Милион моменти за демокрация", създадена от студенти. На събитието, започнало около 16.30 ч., не бяха поканени оратори политици.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Бабиш претърпя и друг неуспех заради изтекли предварителни резултати от одит на Европейската комисия, който заключава, че той е бил в конфликт на интереси като бенефициент на доверителни фондове, където прехвърлил бизнеса си на стойност 3,7 милиарда долара, според "Форбс".

More than 250, 000 people (and more people are still coming) are protesting against the Czech prime minister Andrej Babis in Prague. It is the largest demonstration since 1989. Wish I was there pic.twitter.com/mVMcnPkHEA