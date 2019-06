На 75 години след дълга битка с рака почина най-разпознаваемото лице от “Алф” - актьорът Макс Райт, който изпълнява ролята на Уили Танер, съобщава БГНЕС. Смъртта му е потвърдена от близките му пред TMZ.

“Алф” започва да се излъчва през септември 1986 г. по американската телевизия Ен Би Си.

Светът загуби Алф

В него Гордън Шамуей се разбива с космическия си кораб на Земята. Попада в гаража на семейство Танер - обикновено американско семейство, което дава на новодошлия името Алф (от англ. A.L.F. - Alien Life Form - “извънземна форма на живот”, в първия епизод на сериала с българско озвучаване “АЛФ” е преведено като “алтернативна форма на живот”).

И четиримата от семейството - съпругът Уилям, жена му Кейт и децата Лин и Браян, неохотно приемат Алф в своя дом и го крият от службите, докато той поправя космическия си кораб и се опитва да се свърже с оцелели от родната му планета Мелмак. А всичко това на фона на куп пакости и забавни лафове като “Майтап бе, Уили”, които зрителите помнят и сега.

Райт се снима в още редица телевизионни продукции, сред които "Бар Наздраве", "Бъфало Бил", "Мърфи Браун" и други.

