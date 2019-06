Кафене в Тайланд затваря своите клиенти в ковчези, след като приключат с консумацията, за да се приобщят към идеята за смъртта и отвъдното, съобщава БТА.

Asia in 3 minutes: Would you brave Thailand’s coffin cafe ... or tell Kim Jong-un not to smoke? https://t.co/YVQ0zQ6zzQ pic.twitter.com/VMc6ztLfCN