Самолет на българска частна авиокомпания кацна аварийно в Израел, научи NOVA. Причината е спукана гума и повреден колесник.

Веднага след излитането на "Боинг" 737-400 от Кьолн е станало ясно, че има проблем.

От летищните власти са се обадили на българската авиокомпания „Електра Еъруейс” и са съобщили за подозренията си, че при излитането самолетът е спукал гума. От компанията се свързали с пилотите, както и с летище „Бен Гурион”.

Самолетът е бил принуден да направи допълнителна обиколка над Тел Авив, преди да кацне, за да бъде огледан от земята. Израелски медии пишат, че военен самолет е бил вдигнат във въздуха, за да огледа колесниците.

Машината кацнала без проблеми на летището, но на кадри от местна телевизия се вижда, че е заобиколена от пожарни и линейки.

Пострадали няма. Повечето от 146-те пътници са били израелци. Екипажът от 7 души е български. Полетът от Кьолн до Тел Авив е чартърен, като българската компания често е наемана да лети с този самолет по същия маршрут.

Tel Aviv: Emergency services are on high alert as a flight with 152 passengers onboard from Cologne, Germany is expected to land shortly in Ben Gurion Airport with severe landing gear damage. pic.twitter.com/t84BlYyeSZ