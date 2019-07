Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер поздрави лидера на гръцките консерватори Кириакос Мицотакис за убедителната му победа на предсрочни парламентарни избори, който се проведоха в неделя, и му припомни, че го чака още много работа за икономическото възстановяване на страната му, съобщава БТА.

"Държа да ви поздравя за вашата убедителна победа на парламентарните избори. Вие познавате моята лична привързаност към Гърция и нейния народ, които толкова страдаха през последното десетилетие", написа Юнкер в послание в Twitter, придружено от копие на поздравителното му писмо.

🇬🇷🇪🇺 @kmitsotakis , I would like to congratulate you on your clear victory in the legislative elections. You know my personal attachment to Greece and its people who have endured so much over the last decade. The dignity, resilience & European commitment of Greeks commend respect. pic.twitter.com/JrL8Si94dN

"Имам пълно доверие в личните ви способности и в способностите на гръцкия народ да отворите нова по-ярка страница в историята на вашата страна. Можете да разчитате за това на личната ми подкрепа и на подкрепата на Европейската комисия", подчерта Юнкер.

Опозицията в Гърция спечели парламентарните избори

"Едно от големите усилия и едно от постиженията на Европейската комисия, с които се гордея /.../ беше да помогнем на Гърция да затвори страницата на кризата и да си създаде бъдеще. Гърция заема днес мястото, което й се полага в сърцето на Европа и на еврото. Много беше направено, но остава още много да се направи", заключава председателят на Европейската комисия.

Комисарят по икономическите въпроси Пиер Московиси също изпрати поздравления на Кириакос Мицотакис. "Благодарности на /досегашния премиер/ Ципрас, който направи много за страната си и за Европа, поздравления и успех на Мицотакис да продължи да възстановява гръцката икономика. Европейската комисия ще подкрепя винаги гръцкия народ", написа Московиси в страницата си в Twitter.

Thanks to @tsipras_eu who has done a lot for his country and for Europe, congratulations and best of luck to @kmitsotakis in pursuing the job of getting the Greek economy back on its feet. The @EU_Commission will always be at the side of the Greek people. 🇬🇷 🇪🇺