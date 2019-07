46 души са настанени в болница след изтичане на въглероден оксид в хотел в канадския град Уинипег. 15 от пострадалите са в критично състояние.

At least 46 people are hospitalized after a carbon monoxide leak at a hotel in Winnipeg, Canada, authorities say pic.twitter.com/4YXaP7sFjV

Спешните екипи били повикани, след като се задействала автоматичната аларма.

В момента на инцидента в хотела е имало 52-ма души, включително персонала.

I shared this tragic story from back home #Winnipeg #Manitoba #Canada in hour one of The Colorado Phil Show​. Lordy, but I hope everyone will be ok!

46 taken to hospital as carbon monoxide leak forces evacuation of Winnipeg hotel https://t.co/3ywxwpcuH7