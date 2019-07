18 души са потърсили медицинска помощ заради получени рани и травми вследствие на силна буря, която удари италианския град Пескара. Вятър, проливен дъжд и градушка се изсипаха над адриатическото крайбрежие на страната, съобщава БГНЕС.

I've never seen anything like this in #Pescara #Abruzzo #Italy....pieces of hail as big as an apple... This is really scary!!! #climatechange #ClimateEmergency pic.twitter.com/Q4zcAvhLuj