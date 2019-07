Невиждана градушка се изсипа в мексикански град Гуадалахара. Ледена покривка, висока 1,5 метра, покри улиците на Гуадалахара. На места тя е хванала в капана си и автомобили.

An unusually large amount of hail fell during a severe thunderstorm early Sunday morning in Tlaquepaque, Mexico, where hailstones accumulated in some areas on top of dangerous flash flooding. https://t.co/eemvMt29Qn pic.twitter.com/o4TuCzpoXb — ABC News (@ABC) July 1, 2019

Общината изкара техника за почистване на улиците на града, в който живеят около 5 млн. души.

Градушката е била придружена със силна буря. В града обичайните температурите надхвърлят 30 градуса по Целзий.

'Biblical' Mexico hailstorm buries cars completely as roads become rivers of ice https://t.co/8rHWvJvPZb pic.twitter.com/GsOyMv2b2y — Daily Mirror (@DailyMirror) July 1, 2019

People walk in Guadalajara, Mexico after a hail storm buried vehicles and damaged buildings

📷 @35mmfotografia pic.twitter.com/kZpv4yWTir — AFP news agency (@AFP) June 30, 2019

Властите твърдят, че 200 сгради са повредени и десетки превозни средства са пометени в града и околните райони.

Mexico's Guadalajara weathered a freak hailstorm as some parts of the city became covered in 1.5 metres of ice.https://t.co/JTL56Nn1Lm — euronews (@euronews) July 1, 2019

Губернаторът на щата Енрике Алфаро определи случилото се като „невероятно”.