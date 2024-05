Принц Хари пристигна в Лондон, за да отбележи 10 години от началото на игрите „Инвиктус“, но няма да се срещне с баща си крал Чарлз III, предаде "Асошиейтед прес". Херцогът на Съсекс присъства на церемония в лондонската катедрала „Свети Павел“ по случай годишнината от създаването на международното спортно събитие, игри за ранени войници и ветерани. Те са основани от него през 2014 година.

Принц Хари пристига във Великобритания

Според изявление на представител на херцога на Съсекс крал Чарлз III е твърде зает, за да се види с по-малкия си син. „Херцогът разбира ситуацията. Баща му има много ангажименти и други поети приоритети. Въпреки това принцът се надява скоро да го види“, се каза в изявлението.

