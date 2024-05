Хеликоптер от конвоя на президента Ебрахим Раиси е претърпял инцидент близо до град Джолфа, в провинция Източен Азербайджан. Той е бил на борда, потвърди вътрешният министър на страната.

„Машината се е приземила твърдо. Все още не е ясно дали е имало техническа неизправност. Суровите метеорологични условия и гъстата мъгла затрудниха спасителните екипи да стигнат до мястото на инцидента“, извести държавната телевизия. На борда са били външният министър Хосейн Амир Абдолахиан и няколко други ирански официални лица.

С президента на Иран всичко е наред, той пътува към град Тебриз в кортеж от коли, съобщиха по-късно от Техеран.

Иран заплаши да унищожи Израел, ако предприеме атака по територията ѝ

Раиси беше на посещение в Източен Азербайджан, където откри проект за язовир в компанията на колегата си Илхам Алиев на границата между двете страни. 63-годишният Раиси е президент на Ислямската република от юни 2021 година.

This is the final photo taken from Ebrahim Raisi's helicopter before going into the fog. pic.twitter.com/yH35xxajrG

Иран има проблеми в областта на безопасността на въздушния транспорт, като сред причините са международните санкции, които затрудняват придобиването на модерни части за самолети. Нейният военен въздушен флот до голяма степен датира отпреди Ислямската революция от 1979 г. и не е бил модернизиран.

⚡️BREAKING



A rescue team has just reported that the exact location of the accident has been determined, in a few minutes we will reach the last GPS signal sent by President Raisi's helicopter.#iran #iranirgc #irgs #palestine #Formula2 #JeanFestxJuniorFluke #VenezuelaSiempreVenc pic.twitter.com/a4KJo9avEm