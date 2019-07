45 фенове на "Левски" бяха задържани в Братислава. Те влезли в уличен бой с полски и холандски запалянковци, но бяха освободени и ще могат да посетят двубоя тази вечер. Нашите фенове не са били виновни за мелето, което се е случило, а са били провокирани от агитките на "Краковия" и "Аякс". Такава информация излезе и в словашките медии.

Агитката на „сините” е в Словакия за първия предварителен мач от „Лига Европа”. Тази вечер от 19:30ч. „Левски” излиза срещу „Ружомберок”.

В града е спокойно и сякаш няма да има футболен мач. Нямаше нито един полицай, но по време на мача се очакват засилени мерки за сигурност.

А brutal fight between ultras of Cracovia and Levski broke out in the old town of Bratislava tonight. More than 100 fans were involved, 20 got reportedly arrested. Both Cracovia and Levski play Slovakian opponents in the Europa League tomorrow pic.twitter.com/pbW7POgoDm